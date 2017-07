I dolci di Alice: Gelato al cioccolato e banana

Una ricetta fantastica: con pochissimi ingredienti si ottiene un gelato al cacao e banana squisito e con pochissime calorie perché è senza zucchero ed è adatto agli intolleranti al lattosio e ai vegani perché privo di prodotti di origine animale. E' possibile tenere in freezer le fettine di banana congelate per poter preparare quando si vuole un gelato in 10 minuti. Io ho voluto utilizzare la granella di nocciole ma va bene qualunque tipo di frutta secca, uvetta ammollata nel rum, scaglie di cioccolato… a te la scelta!

PROCEDIMENTO

Taglia le banane a fettine, mettile in un sacchetto per alimento e riponi in congelatore per almeno un’ora. Quando saranno completamente congelate tritale in un mixer insieme al cacao per 5-10 minuti fino ad ottenere una crema. Fai raffreddare in congelatore per una decina di minuti.