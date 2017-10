I Dolci di Alice: gazpacho semplificato

Il gazpacho è una ricetta tipica spagnola, dove i pomodori sono in primo piano. Questa è una versione semplificata , velocissima da preparare e con pochi ingredienti, perfetta per iniziare un pranzo o una cena con una zuppa saporita che non vi farà neanche accendere i fornelli!!

PROCEDIMENTO

Incidete una croce sopra la buccia dei pomodori e sbollentateli per un minuto in acqua salata. Scolateli e rimuovete la buccia. Tagliateli in 4, togliete il picciolo e i semi. Terminata questa operazione con tutti i pomodori, tagliateli grossolanamente e metteteli in un con contenitore alto.