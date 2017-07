I Dolci di Alice: fudge al cioccolato e noci

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

Questi dolcetti sono perfetti per poter servire uno sfizio per i dopocena durante le feste natalizie. Velocissimi da preparare, si conservano perfettamente in frigorifero per più di una settimana. Potete sostituire le noci con le frutta secca che più vi piace, come mandorle, nocciole, pistacchi, a voi la scelta!