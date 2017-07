I Dolci di Alice: fichi con crema di ricotta e pistacchi

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

Siete ancora in tempo per gustare i fichi freschi, frutti dolcissimi e squisiti. Con questo dessert, che ne esalta al massimo il sapore, farete una splendida figura durante le vostre cene. Semplice ed elegante è pronto in 10 minuti e può essere preparato anche all’ultimo momento. I pistacchi daranno un tocco croccante che crea uno splendido contrasto con la morbidezza della ricotta. Se volete un tocco di golosità in più potete sostituire la scorza di limone con delle gocce di cioccolato.