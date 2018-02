I dolci di Alice: fagottini alla mela

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI Per 4 fagottini

Questi fagottini di mela sono perfetti per una colazione o per la merenda, la pasta sfoglia croccante fa risaltare il ripieno morbido di mela aromatizzato dallo zenzero e dalla cannella. Vi consiglio di prepararli al momento, altrimenti potete cuocere in anticipo i fagottini solo per 10 minuti per poi riscaldarli a 220° per 5 minuti quando li vorrete gustare.