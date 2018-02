I dolci di Alice: cupcake al limone e meringa

Con questa ricetta ho voluto rielaborare un classico americano , la lemon meringue pie , che abbina la dolcezza della meringa al sapore aspro dei limoni . La meringa va cotta a bagnomaria fino a che non raggiunge i 60 gradi, potete usare un termometro da cucina, ma se non l’avete, non preoccupatevi, quando il composto risulterà caldo al tatto sarà pronto.

PROCEDIMENTO

Iniziate la preparazione del lemon curd grattugiando la scorza e spremendo il succo dei 3 limoni. In un pentolino versate la maizena e lo zucchero e mescolate con una frusta. Aggiungete la scorza del limone, i tuorli e le uova, una alla volta e continuate a mescolare. Versate il succo dei limoni poco alla volta. Unite il burro a pezzetti e scaldate a bagnomaria fino a che la crema non si sarà addensata. Mettete da parte a raffreddare con la pellicola trasparente a contatto.

In un’ampia ciotola resistente al calore versate lo zucchero semolato e gli albumi. Posizionate la ciotola sopra una pentola di acqua bollente, facendo attenzione che l’acqua non tocchi la ciotola. Lavorate con le fruste elettriche fino a che il composto non avrà raggiunto i 60 gradi. Togliete la ciotola dal bagnomaria e aggiungete lo zucchero a velo setacciato poco alla volta. Continuate a lavorare con le fruste elettriche la meringa fino a che non sarà tornata a temperatura ambiente. Trasferite il composto in un sac à poche con la bocchetta a stella.