15 dicembre 2017 07:00 I dolci di Alice: cupcake al cocco

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 35'

PREPARAZIONE PORZIONI Per 12 cupcake Questi cupcake al cocco sembra abbiano appena attraversato una nevicata, sono perfetti se volete portare sulla vostra tavola dei dolcetti in tema con il Natale. Le basi dei cupcake si mantengono per tre giorni sotto una campana di vetro, una volta farciti è meglio consumarli in giornata. Se lo desiderate potete aggiungere 50 grammi di gocce di cioccolato all’impasto.

INGREDIENTI uovo 1

burro 70 gr

farina 150 gr

farina di cocco 40 gr

lievito chimico 1 cucchiaino

sale 1 pizzico

latte intero 125 ml

estratto naturale di vaniglia 1 cucchiaino

mascarpone 250 gr

panna fresca 125 ml

zucchero a velo 50 gr

estratto naturale di vaniglia 1 cucchiaino

farina di cocco 2 cucchiai

PROCEDIMENTO

Sciogliete il burro al microonde o a fuoco basso e lasciatelo intiepidire. In un’ampia ciotola setacciate la farina ed aggiungete la farina di cocco, lo zucchero ed il lievito. Mescolate con una frusta per amalgamare gli ingredienti. Aggiungete l’uovo e l’estratto di vaniglia e cominciate a mescolare per far amalgamare il tutto.

Aggiungete poco alla volta il latte. Per ultimo aggiungete il burro ormai tiepido. Versate l’impasto in una teglia da muffin foderata di pirottini. Lasciate un centimetro libero dal bordo, in cottura i muffin lieviteranno molto. Cuocete a 180° per circa 15 minuti, fino a che non saranno dorati in superficie. Sfornate e lasciate raffreddare completamente.