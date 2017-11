I dolci di Alice: crostini al brie e melograno

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 15'

Questi crostini sono molto scenografici grazie al rosso acceso del melograno, perfetti da servire durante una cena tra amici!Il succo di melograno si ricava semplicemente spremendo mezzo melograno sopra uno spremiagrumi, ci vuole un poco di forza ma il risultato è garantito. Se volete renderli ancora più golosi, passate le fettine di pane con sopra il brie per 5-10 minuti in forno a 100 gradi, per farlo sciogliere.