I Dolci di Alice: crostata cocco e cioccolato

PROCEDIMENTO

Sopra un piano leggermente infarinato stendete la pasta frolla con un mattarello ad un’altezza di circa tre millimetri, cercando di mantenere una forma tonda. Quando sarà della misura giusta per poter foderare la tortiera, staccatela delicatamente dal piano di lavoro, arrotolatela sul mattarello e srotolatela sopra la tortiera, precedentemente imburrata e infarinata. Fate aderire la pasta ai bordi della teglia e tagliate l’eccesso con un coltellino con la lama liscia. Lasciate un bordo di circa 3 centimetri e compattatelo con le dita. Mettete la tortiera in frigorifero mentre proseguite con la preparazione della torta. Versate il burro e lo zucchero a velo in una ciotola e lavorate il tutto con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungete un uovo alla volta e continuate a lavorare la crema con le fruste. Unite il cocco grattugiato e per ultimo la farina, appena il tutto sarà amalgamato, smettete di lavorare il composto.

Distribuite la crema sul fondo della tortiera e livellate per ottenere uno strato omogeneo. Lisciate la superficie e infornatela nella parte bassa del forno per 30 minuti a 180 gradi, fino a che non sarà leggermente dorata in superficie. Sfornate la torta e lasciatela intiepidire per almeno una quindicina di minuti. Scaldate la panna fino a farle quasi sfiorare il bollore. Versateci dentro il cioccolato che avrete tagliuzzato grossolanamente. Mescolate fino ad ottenere una crema lucida e senza grumi. Versate la crema al cioccolato sopra la torta, scuotetela delicatamente per livellare la crema. Fate raffreddare in frigorifero per almeno due ore prima di servire.