I Dolci di Alice, crostata alle more

Questa crostata semplicissima fa risaltare al massimo il gusto delle more, per una colazione gustosa ma sana . Potete usare i frutti di bosco che preferite. Questa crostata si conserva in una campana di vetro per tre giorni a temperatura ambiente.

PROCEDIMENTO

In una ciotola unite lo zucchero, il burro e la scorza di limone e mescolate. Aggiungete l’uovo e amalgamate il tutto. Per ultimo aggiungete la farina e fatela assorbire dal resto degli ingredienti, non lavorate troppo l’impasto. Versate la pasta frolla sopra un foglio di carta forno, formate un panetto, copritelo e fate riposare in frigorifero per almeno un’ora. Passato il tempo di riposo stendete la pasta frolla su un piano infarinato ad un’altezza di 2-3 mm.

Avvolgete la pasta sul mattarello e distendetela sopra una teglia da crostata imburrata e infarinata. Fate aderire la pasta alla teglia con le dita e tagliate l’eccesso con un coltellino affilato. Mettete la teglia a raffreddare in frigorifero per una decina di minuti mentre proseguite con la preparazione della farcia.

In una ciotola versate le more, il succo di limone, lo zucchero e la maizena e mescolate per far amalgamare tutto. Versate la farcitura nella teglia e cuocete in forno per 30 minuto a 180 gradi nel ripiano più basso del forno. Fate intiepidire e servite.