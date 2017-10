I Dolci di Alice: crostata all’uva rossa

PROCEDIMENTO

Mettete lo zucchero, la maizena e il succo limone in una padella. Tagliate gli acini di uva a metà e metteteli anch’essi nella padella. Fate cuocere per circa 5 minuti, mescolando continuamente. Lasciate raffreddare mentre proseguite con la preparazione dell’impasto. In un mixer unite il burro tagliato a pezzetti, le farine, il sale, lo zucchero e azionate il motore fino ad ottenere un impasto sbriciolato. Unite l’acqua ghiacciata a filo fino a che non si sarà formata una palla. Dividete l’impasto in due parti, una leggermente più grande dell’altra, avvolgetele in due fogli di carta forno e fate riposare in frigorifero per una quindicina di minuti.