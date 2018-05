I dolci di Alice: crème brûlée

La crème brûlée profumata all’arancia è un dessert cremoso e vellutato, una vera coccola per i vostri ospiti! Per poterla assaporare al meglio vi consiglio di gustarla tiepida. Al momento di servire, cospargete di zucchero la superficie e caramellatela con l’aiuto di un cannello da cucina o mettendo la crème brûlée sotto il grill del forno per un paio di minuti.

PROCEDIMENTO

Per preparare la crème brûlée accendete il forno a 180°. Versate in un tegame il latte, la scorza d’arancia e la panna e scaldate a fiamma bassa. Nel frattempo ponete i tuorli e lo zucchero in una ciotola e mischiate gli ingredienti, senza formare schiuma. Quando la panna sarà ben calda spegnete il fuoco e versate lentamente a filo il composto caldo nei tuorli, mescolando continuamente fino a che il composto non sarà diventato omogeneo. Preparate 2 pirofiline da forno monoporzione e posizionatele all’interno di una teglia capiente. Riempitele con la crema.

Scaldate dell’acqua e versatela all’interno della teglia poi procedete a cuocerle per circa 50-60 minuti a 180°. Quando la superficie della sarà compatta e dorata togliete le pirofiline dal forno e lasciatele intiepidire. Cospargete la superficie con lo zucchero semolato e caramellizzatela con un cannello, oppure in alternativa ponete la crème brûlée sotto al grill del forno per qualche minuto. Non appena si sarà formata la crosticina dorata in superficie, la vostra crème brûlée è pronta per essere servita.