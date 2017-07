I dolci di Alice: coppa di crema al mascarpone, meringhe e ciliegie

La ricetta di oggi è l’ideale per stupire gli ospiti più golosi e di tutte le età con uno squisito frutto di stagione! Si tratta di una crema al mascarpone con meringhe e ciliegie: un dolce semplice e veloce, fresco e soprattutto di grande effetto, perfetto anche come spuntino da conservare in frigorifero!

PROCEDIMENTO

In una ciotola unite i tuorli, lo zucchero e la scorza di limone e montate con le fruste per alcuni minuti fino ad avere una spuma chiara. Aggiungete un poco alla volta il mascarpone e continuate ad amalgamare. Per snocciolare le ciliegie, potete usare uno snocciolatore, oppure per togliere il nocciolo potete spingerlo fuori con una bacchetta cinese come ho fatto io.