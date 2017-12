I dolci di Alice: cioccolata calda bianca

Cosa c’è di meglio che coccolarsi con una bella cioccolata calda? Ve la propongo nella versione bianca, arricchita da un bel ciuffo di panna montata. Io non l’ho voluta zuccherare perché per me il cioccolato bianco è già abbastanza dolce, ma se volete potete aggiungere zucchero a piacimento quando mettete il latte a scaldare.

PROCEDIMENTO

Sciogliete la fecola di patate in qualche cucchiaio di latte freddo in un pentolino, mescolando molto bene. Una volta ben stemperato aggiungete poco alla volta il resto del latte, sempre mescolando per non avere grumi. Aggiungete l’estratto di vaniglia e scaldate a fuoco medio per circa 5 minuti, fino a che la crema non inizierà ad addensarsi.