I dolci di Alice: cheesecake alle pesche

Questa cheesecake alle pesche con base di amaretti è un dolce ideale per questa stagione ed un’ottima scusa anche per far mangiare ai bambini un frutto di stagione, che, gustato fresco, mantiene intatte tutte le proprietà. Scegliete delle pesche mature e profumate, in modo da accentuare il gusto!

PROCEDIMENTO

Tritate gli amaretti in un mixer, aggiungete il burro a temperatura ambiente e continuate a tritare fino ad avere un composto simile alla sabbia bagnata. Disponete le briciole di amaretto sul fondo di una tortiera e compattate bene. Fate raffreddare il fondo della vostra cheesecake in frigorifero mentre proseguirete con la preparazione della crema. In una ciotola aggiungete il formaggio cremoso, lo yogurt, lo zucchero e mescolate bene. Per ultimo aggiungete due pesche che avrete tagliato a dadini.

Coprite i fogli di gelatina con il latte e lasciatela idratare per una decina di minuti. Sciogliete il tutto in microonde o a fuoco dolce, mescolate per scioglierla completamente. Aggiungete un paio di cucchiai di crema per stemperare la gelatina e poi aggiungetela al resto della farcia. Versate la crema sul fondo di amaretti, lisciate la superficie e riponete in frigorifero per almeno 4 ore. Prima di servire disponete sopra la torta le restanti pesche avrete tagliato a fettine.