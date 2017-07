I Dolci di Alice: cheesecake alle pere e cioccolato

Questa cheesecake stupirà i vostri ospiti, la delicatezza delle pere insieme alla base croccante e alla crema di cioccolato sono un’accoppiata perfetta! La potete preparare in anticipo e congelare, si conserverà un mese in freezer. Prima di servirla lasciatela ammorbidire 8 ore in frigorifero.

PROCEDIMENTO

Mettete a macerare i cubetti di pera con lo zucchero a velo e il succo di limone e tenete da parte. Fate sciogliere il burro a fuoco basso o a microonde. Mettete i biscotti in un mixer e iniziate a tritare. Aggiungete il burro e fate amalgamare. Prendete una tortiera a cerniera foderata di carta forno e versateci le briciole, compattandole bene con il dorso di un cucchiaio. Fate raffreddare in frigorifero.

Mettete a bagno i fogli di gelatina in acqua fredda. Setacciate la ricotta fino ad ottenere una crema senza grumi. Aggiungete i cubetti di pera con il succo di limone e mescolate. Montate la panna con lo zucchero, a neve non troppo ferma, in maniera che si possa aggiungere facilmente al resto degli ingredienti. Strizzate i fogli di gelatina e scaldateli a fuoco basso o a microonde insieme al latte. Mescolate bene per far sciogliere il tutto. Aggiungete qualche cucchiaiata di crema di ricotta e stemperate la gelatina. Aggiungete il tutto a resto della ricotta e amalgamate. Unite la panna e mescolate dal basso verso l’alto. Versate la crema sopra la base di biscotti e livellate la superficie. Fate riposare in frigorifero.