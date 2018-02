I dolci di Alice: cheesecake alla vaniglia e cioccolato

PROCEDIMENTO

Per la base: fate sciogliere il burro in microonde o a fuoco dolce. In un mixer spezzettate i biscotti e iniziate a tritarli. Unite a filo il burro fuso e amalgamate il tutto. Versate le briciole ottenute in una teglia a cerniera con il fondo foderato di carta forno. Formate uno strato compatto e un bordo di circa tre centimetri. Mettete la teglia a rassodare in freezer e nel frattempo preparate la crema. In un’ampia ciotola versate la fecola, lo zucchero e miscelate velocemente. Aggiungete l’uovo e il tuorlo con la panna. Unite poco alla volta il formaggio cremoso e frullate il tutto con il frullatore ad immersione. Continuate fino ad avere una crema liscia e senza grumi.