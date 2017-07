I Dolci di Alice: cheesecake al bicchiere profumata al limone

La cheesecake al bicchiere profumata al limone è perfetta per terminare una cena con un dessert leggero e delicato . Se volete, potete intensificarne il sapore unendo anche il succo di mezzo limone spremuto. Questa cheesecake, inoltre, è una tela bianca da personalizzare come preferite, aggiungendo, per esempio, la marmellata ai frutti di bosco o le gocce di cioccolato bianco.

PROCEDIMENTO

In un mixer tritate i biscotti. Dopodiché unite il burro e tritate fino a che non sarà tutto amalgamato. Distribuite le briciole sul fondo dei vostri bicchieri e compattate bene. Fate riposare in frigorifero e, nel frattempo, preparate la crema, mettendo in ammollo la gelatina in 50 ml di acqua fredda e il succo di mezzo limone per una decina di minuti.