I Dolci di Alice: cheesecake ai lamponi al bicchiere

Queste cheesecake al bicchiere sono delicate e dalla consistenza vellutata, oltre ad avere un meraviglioso colore!! Se si utilizzano dei vasetti con tappo si posso preparare un paio di giorni in anticipo e conservarle in frigorifero. Se non volete utilizzare i lamponi potete adoperare fragole, mirtilli o more, il risultato sarà sempre ottimo!

PROCEDIMENTO

Per la base: spezzettate i biscotti e tritateli in un mixer a tazza. Aggiungete il burro a temperatura ambiente e continuate a tritare fino ad ottenere un composto simile alla sabbia bagnata. Distribuite le briciole ottenute sul fondo dei vasetti e compattate bene con il dorso di un cucchiaino. Mettete i vasetti in freezer mentre proseguite con la preparazione delle cheesecake.

Per la crema: immergete i fogli di gelatina in acqua fredda e lasciateli idratare per 5-10 minuti. Nel frattempo frullate 100 g di lamponi con il succo di mezzo limone con un mixer ad immersione. Tenete da parte gli altri lamponi per la decorazione finale. Strizzate i fogli di gelatina, unite il restante succo di limone e fate sciogliere a fuoco dolce o con i microonde. In un ampia ciotola montate la panna con lo zucchero a neve non troppo ferma, per non avere dei grumi successivamente. Unite la purea di lamponi poco alla volta al formaggio cremoso e mescolate bene fino ad ottenere una crema liscia.