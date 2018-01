I dolci di Alice: brownies alle noci

PROCEDIMENTO

Versate le noci in una teglia e tostatele in forno a 150 gradi per una decina di minuti. Versate il cioccolato in una ciotola insieme al burro e fate sciogliere a bagnomaria o a microonde alla bassa potenza. Nel frattempo versate le noci sopra un tagliere e tritatele grossolanamente. Una volta che il cioccolato si sarà sciolto mescolate bene per far amalgamare il burro e lasciate intiepidire. In un’ampia ciotola rompete le uova e mescolate insieme allo zucchero, aggiungete il composto di cioccolato e burro e amalgamate bene.