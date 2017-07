I Dolci di Alice: Biscottini al lime

I biscottini al lime sono facilissimi da preparare e sono perfetti per la colazione o per l’ora del tè. La scorza e il succo di lime smorzano la dolcezza del biscotto creando uno splendido contrasto. Provateli, si sciolgono in bocca!!

PROCEDIMENTO

In una ciotola unite il burro e lo zucchero e amalgamate bene. Aggiungete il succo e la scorza di lime, la farina e la fecola di patate e mescolate fino ad ottenere un impasto omogeneo. Disponete l’impasto su un foglio di pellicola trasparente e formate un filoncino, avvolgetelo nella pellicola e fate riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Quando l’impasto si sarà rassodato tagliatelo a fettine e formate delle palline facendole rotolare tra i palmi delle mani. Disponetele sopra una teglia che avrete foderato di carta forno. Fate riposare le palline di impasto in frigorifero per almeno mezz’ora, dopodichè cuocete i biscotti in forno a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a che non saranno leggermente dorati.