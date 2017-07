I Dolci di Alice: biscotti morbidi al limone

Questi biscotti morbidi al limone , grazie al formaggio cremoso, sono soffici, profumati e si sciolgono in bocca. Si preparano in 10 minuti, pronti per avere una colazione sana e gustosa. Se preferite, potete sostituire la scorza del limone con la scorza di lime o di arancia e si conservano una settimana in una scatola di latta.

PROCEDIMENTO

Aiutandovi con un cucchiaio o con un pallinatore da gelato, distribuite l’impasto su una teglia foderata di carta forno. Distanziate molto le pallina tra loro, in quanto in cottura l’impasto si allargherà. Riponete la teglia in frigorifero per 30 minuti, dopodichè cuocete in forno a 180 gradi per 12 minuti, fino a che i biscotti non saranno dorati in superficie.