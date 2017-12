I dolci di Alice: biscotti Linzer

La Linzer torte è un dolce austriaco tipico del periodo natalizio. Qui vi propongo una ricetta semplificata per avere dei biscotti con gli stessi sapori, con la pasta frolla friabile alle mandorle profumata alla cannella. La ricetta originale prevede la marmellata di mirtilli rossi, se non la trovate la potete sostituire tranquillamente con quella di lamponi.

PROCEDIMENTO

In una ciotola unite burro e zucchero e mescolate bene. Aggiungete le uova una alla volta. Setacciate il cacao e il lievito, la scorza di limone e la farina. Per ultimo setacciate la farina di mandorle e amalgamate il tutto. Stendete l’impasto tra due fogli di carta forno e fate riposare in frigorifero per almeno un’ora. Quando l’impasto si sarà rassodato stendetelo su una superficie infarinata ad un’altezza di 2 o 3 millimetri.