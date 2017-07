I Dolci di Alice: biscotti alle castagne

Se volete preparare un dolce diverso dal solito , provate questi biscotti con la farina di castagne , che li renderà particolarmente friabili. Potete approfittare della stagione autunnale per avere la farina appena macinata. Questa ricetta è semplicissima e molto gustosa, per dare un gusto particolare alla vostra colazione o all’ora del tè.

PROCEDIMENTO

In un’ ampia ciotola unite burro, zucchero ed amalgamate bene. Aggiungete i tuorli e mescolate, dopodichè unite la farina di castagne e lavorate il composto per non avere grumi. Per ultimo aggiungete la farina, il lievito e il sale. Trasferite l’impasto su un piano di lavoro e lavorate il tutto fino a far assorbire completamente la farina.