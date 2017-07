26 maggio 2017 07:00 I Dolci di Alice: bavarese allʼananas

DIFFICOLTA" media

INGREDIENTI Latte 100 ml

Tuorli d'uovo 2

Vaniglia 1/2 bacca

Limone 1/2

Gelatina in fogli 10 gr

Ananas 400 gr

Panna liquida 250 ml

Zucchero semolato 20 gr

Zucchero a velo 80 gr

PROCEDIMENTO

La bavarese all’ananas è un dessert delicato e fresco, ideale per chiudere in bellezza una cena primaverile. Se volete si può preparare in anticipo e conservare in frigorifero ancora dentro lo stampo coperto di pellicola per due giorni. Se volete potete sostituire l’ananas con un altro frutto esotico, come il mango o la papaya.

Mettete i fogli di gelatina a mollo nell’acqua fredda. Prendete un pentolino ed all'interno mettete il latte e scaldate a fuoco lento, fino a raggiungere il bollore. Intanto, in una terrina sbattete i tuorli d'uovo con lo zucchero e l’estratto di vaniglia. Unite il latte precedentemente riscaldato e mescolate accuratamente. Fate cuocere la crema a bagno maria, per una decina di minuti, fino a che non si sarà leggermente addensata. Versate la crema in una ciotola, aggiungete i fogli di gelatina strizzati e girate per farli sciogliere completamente .

Mettete l’ananas tagliato a pezzetti in un contenitore alto e frullatelo con un mixer ad immersione, aggiungete lo zucchero a velo e continuate a frullare. Montate la panna con le fruste elettriche. Aggiungete la crema all’uovo all’ananas frullato.

Aggiungete poco alla volta la crema all’ananas alla panna montata e mescolate dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Versate la bavarese in uno stampo e fate raffreddare in frigorifero per almeno 4 ore. Sformate la bavarese e decorate con qualche cubetto di ananas.