I dolci di Alice: barrette al riso soffiato e cioccolato fondente

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI Per 9 barrette

Queste barrette sono perfette come snack, per la merenda dei vostri bambini o per una colazione veloce. Potete sostituire il cioccolato fondente con il cioccolato al latte, oppure potete utilizzare il cioccolato bianco togliendo il miele dalla ricetta. Oltre alle albicocche secche potete usare le prugne secche, i datteri o l’uvetta. Si conservano 10 giorni in frigorifero.