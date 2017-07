DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 120'

PREPARAZIONE PORZIONI 12 hot dog

Gli hot dog sono degli irresistibili panini al latte di origine americana farciti con würstel di suino e salse come la maionese, il ketchup e la senape. Facilissimi da preparare, gli hot dog richiedono solo un po' di tempo in più per via della doppia lievitazione che servirà a renderli soffici e fragranti al tempo stesso. Accompagnateli con le intramontabili patatine fritte e un boccale di birra ghiacciata!