Hamburger di pollo e pomodori secchi

Gli hamburger di pollo ai pomodori secchi sono un secondo piatto di carne veloce e originale, realizzato con polpa di pollo tritata e insaporita da pomodori secchi, mollica di pane e parmigiano grattugiato. Gli hamburger di pollo sono un'idea perfetta per una cena estiva, si preparano in poco tempo e si possono personalizzare con gli ingredienti che preferite. Potete aggiungere olive nere o capperi o, perché, mozzarella e rucola al posto dei pomodori secchi!

PROCEDIMENTO

Tritate al tritacarne (o finemente con un coltello) la polpa di pollo insieme a metà dei pomodori secchi. Raccoglieteli in una terrina e aggiungetevi la mollica di pane che avrete frullato insieme alla metà restante di pomodori.

Aggiungete il parmigiano grattugiato, regolate di sale e impastate il tutto per ottenere un composto omogeneo. Formate gli hamburger con l'apposita pressa o con le mani (dovranno avere lo spessore massimo di un cm e mezzo). Cuocete gli hamburger di pollo su una piastra o una padella rovente con un filo d'olio e fateli dorare da entrambi i lati.

Lo sapevate che...

Gli hamburger nascono tradizionalmente come medaglioni di carne di vitello aromatizzati con spezie varie ma si possono preparare con diversi tipi di carne, come in questo caso, o con patate, ceci, seitan e molto altro.