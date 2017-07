Halloween: ossa da mordere

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 6-8 persone

I biscotti ossa da mordere sono dei dolcetti famosi in molte regioni d’Italia preparati nei giorni che precedono la festa di Halloween e quella di Ognissanti. Si preparano in Toscana, in Veneto, in Lombardia e Emilia Romagna con la tipica forma di osso o anche ovale. Alcuni utilizzano gli albumi d’uovo, altri le mandorle e il cacao, altri ancora l’uvetta e lo zucchero a velo.