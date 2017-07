Halloween: dita della strega

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 12 dita

Le dita della strega sono dei biscotti a forma di dita preparati tradizionalmente in occasione di Halloween, la festa più spaventosa dell'anno! Le dita della strega ricordano proprio le malefiche mani di una strega e si preparano con bastoncini di pasta frolla incisi con un coltello per renderli più verosimili e decorati con mandorle intere per simulare l'unghia. Che aspettate? Preparatele anche voi per il vostro buffet dolce di Halloween!