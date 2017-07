10 ottobre 2013 14:32 Halloween: crostata di zucca e ricotta

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone La crostata di zucca e ricotta è un dolce goloso e dal sapore delicato realizzato con una base di pasta frolla alla cannella e farcito con un una purea di zucca, ricotta e zucchero di canna. Foderate lo stampo con la pasta frolla in modo non troppo preciso, così da conferire alla crostata un aspetto più rustico.



INGREDIENTI Per la pasta frolla farina 00 250 g

uovo 1

tuorlo 1

burro a temperatura ambiente 100 g

zucchero semolato 100 g

cannella un pizzico

lievito per dolci 1 cucchiaino Per farcire di purea di zucca gialla cotta al vapore 250 g

zucchero di canna 100 g

uovo medio 1

ricotta vaccina 100 g

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta frolla disponendo la farina a fontana e impastandola insieme allo zucchero, le uova, il burro morbido a pezzetti, il lievito e la cannella. Lavorate velocemente il tutto con le mani fredde fino a formare un panetto liscio che lascerete riposare in frigo per 30 minuti avvolto da pellicola.

Pulite la zucca eliminando i semi e la buccia, tagliatela in pezzi grossi e cuocetela al vapore per 15-20 minuti. Riducetela in purea con uno schiacciapatate. Stendete la pasta frolla in una sfoglia spessa 3 mm, foderate con parte di essa uno stampo circolare di 22 cm. Ricoprite con un foglio di carta da forno e dei legumi secchi e cuocete in forno a 180° per circa 10 minuti.

Nel frattempo preparate il ripieno: in una terrina amalgamate la purea di zucca ormai tiepida con l’uovo, lo zucchero di canna e la ricotta (se volete ottenere un composto liscio e omogeneo vi consiglio di utilizzare un frullatore a immersione). Sfornate la pasta frolla, eliminate la carta e i legumi e versate il ripieno livellandolo bene. Rimettete in forno per altri 20 minuti. Realizzate, con la pasta frolla avanzata dei ragnetti per decorare la superficie della crostata. Ritagliate tanti cerchietti,

sovrapponete a ognuno un cerchietto più piccolo e create dei piccoli bastoncini di pasta frolla per le zampe dei ragnetti. Decorate la superficie della crostata con i ragnetti e rimettete in forno per altri 20-25 minuti.

Lasciate raffreddare completamente la crostata di zucca e spolverizzate con il cacao amaro.

Lo sapevate che... Ho decorato questa crostata con i ragnetti di pasta frolla, in occasione di Halloween! Se preferite, però, potete prepararla con le tradizionali strisce incrociate o con le forme che vi piacciono di più (zucche, fantasmi, cappelli di strega).