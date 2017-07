Halloween: biscotti di zucca

I biscotti di zucca sono dei dolcetti autunnali preparati con un impasto a base di farina, zucchero di canna e uova impreziosito dalla polpa di zucca. Perfetti per Halloween e la festa di Ognissanti, questi biscotti sono facili da realizzare e hanno un sapore delicato e non troppo dolce. L’impasto dei biscotti di zucca è morbido ma modellabile, perciò potrete dargli la forma che preferite.

PROCEDIMENTO

Ammollate l’uvetta in acqua fredda per 10 minuti. Eliminate la buccia della zucca, tagliatela in pezzi e cuocetela al vapore per 20 minuti. Frullatela e tenetela da parte. In una terrina sgusciate l’uovo, unite lo zucchero, il burro morbido a pezzetti e la farina setacciata con il lievito e la cannella. Impastate il tutto con i ganci. Aggiungete la zucca frullata.