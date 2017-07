La Guinness cake è un dolce di origine irlandese preparato con un impasto sostanzioso a base do cacao, burro e birra scura. La superficie di questa torta viene di solito decorata con un crema bianca e spumosa al formaggio e whisky che ricorda nell'aspetto proprio la schiuma della birra. La Guinness cake ha un sapore profondo, dal leggero retrogusto amaro, per veri intenditori! La ricetta che vi propongo è una delle più diffuse sul web e, dopo averla provata di persona, posso dirvi che è davvero perfetta.

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Lavorate il burro a crema con le fruste elettriche, aggiungete lo zucchero di canna e continuate a lavorare. Unite le uova, uno per volta, e quando saranno assorbite

aggiungete parte della farina setacciata con il lievito e il bicarbonato. In una terrina setacciate il cacao e unite la birra poco per volta mescolando con una frusta a mano fino a ottenere una pastella scura e spumosa.

Infornate la torta a 180° per circa un'ora. Nel frattempo, preparate il frosting amalgamando con le fruste elettriche in una terrina i due formaggi, lo zucchero a velo e il whisky. Sfornate la torta, lasciatela raffreddare completamente e decorate la sua superficie con il frosting al formaggio.

Praticate dei movimenti circolari con un cucchiaio per dare un aspetto frastagliato e conservate la torta alla birra in frigorifero per almeno un'ora prima di servirla.