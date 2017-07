DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 3h

PREPARAZIONE PORZIONI gubana di 22 cm

La gubana è un dolce lievitato tipico della tradizione friulana, realizzato con un impasto brioche farcito con un ricco ripieno a base di frutta secca, biscotti e cacao. Sostanziosa e golosissima, la gubana è un dolce perfetto per la tavola delle feste e si caratterizza per la tipica forma a spirale che dona anche alle fette un interno scenografico e irresistibile! Il ripieno può variare molto, come accade per tutte le ricette della tradizione, e può essere frullato o distribuito in pezzi più grandi.