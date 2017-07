I grissini alle erbe sono degli stuzzichini salati lievitati preparati con un impasto a base di farina di mais ed erbe aromatiche. I grissini sono croccanti e dorati, profumano di rosmarino, salvia, basilico ed erba cipollina! Cuoceteli a bassa temperatura per fare in modo che si asciughino e restino più croccanti.

PROCEDIMENTO

Disponete le due farine a fontana, aggiungete un pizzico di sale e uno di zucchero. Tritate finemente tutte le erbe scelte e unitele alla fontana. Sciogliete il lievito in poca acqua tiepida e cominciate a impastare con le mani aggiungendo tanta acqua quanta ne serve a rendere l'impasto sodo ma lavorabile.

Formate una palla e fatela lievitare in una ciotola coperta per circa un'ora o fino al raddoppio di volume. Trascorso il tempo necessario, dividete l'impasto in pezzetti e