La granita al caffè con panna montata è una specialità tipica della pasticceria siciliana ma apprezzata e diffusa in tutta Italia. Preparare la granita in casa non è complesso, vi basterà avere un buon freezer e un po' di tempo a disposizione! La panna montata dona alla granità la giusta consistenza e dolcezza, gustandole insieme avrete l'impressione di bere un cappuccino estivo!

PROCEDIMENTO

quando il tutto sarà freddo trasferite in un contenitore alto. Fate congelare in freezer finché i bordi non cominceranno a rapprendersi. A quel punto, mescolate con una forchetta, rimettete in freezer e fate gelare completamente. Al momento di servirla, grattate o frullate la granità al caffè, distribuitela nei bicchieri e guarnitela con ciuffi di panna montata e cacao spolverizzato.