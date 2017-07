Le graffe sono delle ciambelle fritte tipiche della tradizione napoletana realizzate con un impasto lievitato, fritte e poi decorate con lo zucchero semolato. A Napoli sono una vera istituzione e a Carnevale ancora di più! Sono così buone e soffici che non vorrete mai smettere di mangiarle :) Vi consiglio di non prepararle con troppo anticipo, perché potrebbero perdere di fragranza.

PROCEDIMENTO

Sciogliete il lievito in poca di acqua tiepida. Raccogliete la farina in una ciotola capiente e versatevi al centro il lievito, le uova, lo zucchero, il burro fuso ormai tiepido, il sale e acqua quanto basta per formare un panetto molto morbido ma modellabile, che farete lievitare coperto per circa 1 ora.