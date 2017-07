Gli gnocchi di ricotta gratinati sono un primo piatto di pasta fatta in casa, condita con un sugo semplice e leggero di pomodoro. Il tocco finale è dato dalla scamorza (che potrete utilizzare anche affumicata) che si fonde donando al piatto una consistenza unica! Gli gnocchi di ricotta si possono preparare in modo veloce semplicemente tagliandoli a tocchetti ma, se preferite, potete passarli sui rebbi di una forchetta per dargli la caratteristica forma rigata.

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta degli gnocchi impastando insieme la ricotta, i tuorli, la farina, il pecorino, sale, pepe e un pizzico di noce moscata. Quando avrete ottenuto un panetto elastico avvolgetelo nella pellicola e fatelo riposare per circa un’ora al fresco. Nel frattempo, preparate il sugo di pomodoro. In una casseruola ponete l’olio, il cipollotto tritato e le foglie di basilico.

Fate rosolare per qualche istante e unite i pomodorini. Cuocete per 5 minuti. Tagliate la pasta in pezzi,

Cuocete gli gnocchi per 15 minuti in abbondante acqua bollente salata, scolateli con una schiumarola e fateli insaporire nel sugo di pomodoro per qualche minuto. Accendete il forno a 200° e nel frattempo trasferite gli gnocchi di ricotta in una teglia da forno o in comode cocotte monoporzione. Coprite con qualche fetta sottile di scamorza e infornate.