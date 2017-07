Gnocchi di ricotta ai carciofi

PROCEDIMENTO

Impastate la farina con la ricotta e il parmigiano. Regolate di sale e pepe e trasferite il composto su un piano infarinato per ottenere un panetto liscio, morbido e omogeneo. Tagliatelo in pezzi, da essi ricavate dei salsicciotti spessi circa un cm e mezzo e tagliate gli gnocchetti. Disponeteli su un vassoio ben infarinato.

Pulite i carciofi eliminando le foglie più esterne, le punte e la parte dura del gambo. Tagliateli a metà, poi in fettine. Tenetene due da parte, cuocete il resto nel brodo bollente per 30 minuti o fino a quando non saranno teneri. Regolate di sale. Soffriggete l'aglio nell'olio, saltatevi i carciofi rimasti e quando saranno ben rosolati unite anche lo speck per farlo diventare croccante.