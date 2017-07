28 maggio 2012 10:55 Gnocchi di patate ripieni

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI 30 gnocchi circa Gli gnocchi di patate ripieni sono un primo piatto gustoso e facilissimo da realizzare. L'impasto è quello dei classici gnocchi di patate che, questa volta, hanno la forma di mezzaluna per accogliere un cuore filante di mozzarella di bufala! Gli gnocchi di patate ripieni sono di per sé molto saporiti, per questa ragione li ho conditi con un semplice sugo di pomodoro che ne esaltasse il sapore. Ricordatevi di operare sempre su un piano infarinato, altrimenti l'impasto morbido di patate sarà sempre troppo appiccicoso e difficile da lavorare.

INGREDIENTI patate già lessate 450 g

farina tipo 00 130 g

uovo 1

sale 1 pizzico

mozzarella di bufala 200 g

olio di oliva 4 cucchiai

aglio 1 spicchio

pomodori pelati 500 g

parmigiano grattugiato q.b.

PROCEDIMENTO

Tagliate la mozzarella a cubetti e lasciatela sgocciolare per almeno 2 ore. Lessate le patate con la buccia in acqua bollente per 30 minuti. Sbucciatele e passatele nello schiacciapatate. Lasciatele intiepidire in una ciotola e aggiungete l'uovo, la farina e il sale. Impastate il tutto fino a quando non avrete ottenuto un panetto morbido e uniforme (se necessario trasferite l'impasto su un piano di lavoro e continuate a lavorarlo aggiungendo qualche manciata di farina).

Per il sugo di pomodoro: soffriggete l'aglio sbucciato nell'olio, lasciatelo sfrigolare per qualche istante e aggiungete i pomodori pelati. Salate e fate cuocere per circa 15 minuti a fuoco vivo. Stendete l'impasto di patate con il matterello fino a ottenere uno spessore di 3 o 4 mm.

Ricavate, con un tagliapasta o con un semplice bicchiere, tanti dischi del diametro di 5 cm e disponete al centro di ognuno un mucchietto di mozzarella frullata. Richiudete ogni disco come per formare una mezzaluna e sigillate bene i bordi con le dita.

Cuocete gli gnocchi di patate ripieni in abbondante acqua bollente e salata fino a quando non verranno a galla. Prelevatene pochi per volta con la schiumarola.