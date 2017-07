Gnocchi alla sorrentina

PROCEDIMENTO

Lessate le patate, lavate ma con la buccia, in una pentola piena d’acqua per circa 20 minuti. Spellatele ancora calde, passatele nello schiacciapatate e disponetele a fontana su un piano di lavoro. Aggiungete l’uovo, il sale, la noce moscata e la farina.

Passate i pezzi ottenuti sui rebbi di una forchetta, con molta delicatezza per evitare di schiacciarli e riponeteli su un vassoio infarinato, toccandoli il meno possibile. Nel frattempo, preparate il sugo di pomodoro facendo soffriggere l’aglio nell’olio. Unite i pomodori pelati e il basilico, cuocete per circa 10 minuti.

Lavate e mondate la melanzana, tagliatela in fettine sottili e friggetela in abbondante olio caldo. Ponete su carta assorbente e mettete da parte. Lessate gli gnocchi di patate in acqua bollente salata e scolateli quando vengono a galla. Poneteli in una ciotola e conditeli con il sugo di pomodoro e la scamorza a dadini.