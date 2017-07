DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Gli gnocchi alla parigina sono un primo piatto realizzato con piccoli gnocchi gratinati in forno con una deliziosa salsa al formaggio. Golosi e irresistibili, gli gnocchi alla parigina si preparano come delle piccole quenelle di farina, burro, uova e latte condite con una salsa besciamella molto ricca! Gli gnocchi alla parigina sono un piatto perfetto per la tavola delle feste e, se preferite, potrete prepararli anche in eleganti pirofile monoporzione.