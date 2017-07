Le Girelle alla Nutella sono delle golose merendine realizzate con la pasta biscotto, farcite con una irresistibile crema alle nocciole e tagliate come fossero tante piccole spirali. Scenografiche e perfette per la merenda dei bambini, le girelle alla Nutella possono essere farcite anche con la crema al cioccolato o con le confetture più scure come quella di prugne o ciliegie!

PROCEDIMENTO

alternandoli con la farina setacciata con il lievito. Mescolate dal basso verso l’alto e aggiungete anche il succo di limone. Foderate con la carta da forno una teglia rettangolare 35×45 cm, distribuitevi l’impasto e livellate bene con una spatola per dolci. Infornate la pasta biscotto a 170° per circa 15-20 minuti. Sfornatela, lasciatela intiepidire, capovolgetela su un canovaccio umido e tirate via la carta da forno facendo attenzione a non rovinare la superficie. Arrotolate la pasta biscotto nel canovaccio e lasciatela raffreddare.