Le girelle alla mousse di prosciutto sono un antipasto fresco e sfizioso preparato con pane per tramezzini farcito con mousse di prosciutto e lattuga. Perfette per un aperitivo o un buffet, le girelle si preparano in poco tempo e possono essere arricchite con tanti ingredienti diversi.

PROCEDIMENTO

Spalmate metà della mousse su una fetta di pane per tramezzini, profumate con qualche fogliolina di timo e poi con la lattuga lavata, asciugata e tagliata a striscioline. Arrotolate delicatamente la fetta senza fare troppa pressione e avvolgetela in una pellicola. Proseguite allo stesso modo con i restanti ingredienti e fate insaporire il tutto in frigorifero per almeno 30 minuti.