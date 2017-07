Girelle alla crema di latte

PROCEDIMENTO

Stendete l’impasto che avrete ottenuto su una teglia rettangolare rivestita di carta da forno, facendo attenzione a non superare un cm di spessore. Cuocete la base al cacao in forno già caldo a 210° per 7 minuti, sfornatela e cospargetela immediatamente con poco zucchero semolato. Avvolgetela nella pellicola trasparente prima che si raffreddi.

Ammollate la colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti, scioglietela nel latte caldo e unite il tutto al latte condensato che avrete messo in una ciotola. Aggiungete anche il miele, la vanillina e la panna montata. Amalgamate bene il tutto facendo attenzione a non smontare la panna. Fate rapprendere la crema in frigorifero per circa un’ora.