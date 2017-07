9 maggio 2012 14:54 Girelle alla crema di latte

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone Le girelle alla crema di latte sono una merenda golosa realizzata con una pasta biscotto al cacao farcita con una deliziosa crema al latte e arrotolata per formare le girandole. I bambini ne andranno matti perché queste girelle sono una colazione o una merenda da leccarsi i baffi, senza contare che la pasta biscotto è priva di grassi e la crema di latte nutriente ed energetica!

INGREDIENTI Per la base al cacao farina tipo 00 30 g

fecola di patate 20 g

cacao amaro 30 g

vanillina 1 bustina

zucchero semolato 90 g

miele 1 cucchiaino

lievito per dolci 1 cucchiaino

uova medie 4 Per la crema di latte panna da montare 300 ml

latte 40 ml

colla di pesce 8 g

latte condensato 190 g

miele 15 g

vanillina un pizzico

PROCEDIMENTO

Sbattete i tuorli con zucchero e miele fino a quando non avrete ottenuto un composto gonfio e spumoso (circa 10 minuti). Aggiungete gli albumi montati a neve, incorporateli delicatamente e unite anche la farina setacciata con il cacao, la fecola, la vanillina e il lievito.

Stendete l'impasto che avrete ottenuto su una teglia rettangolare rivestita di carta da forno, facendo attenzione a non superare un cm di spessore. Cuocete la base al cacao in forno già caldo a 210° per 7 minuti, sfornatela e cospargetela immediatamente con poco zucchero semolato. Avvolgetela nella pellicola trasparente prima che si raffreddi.

Ammollate la colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti, scioglietela nel latte caldo e unite il tutto al latte condensato che avrete messo in una ciotola. Aggiungete anche il miele, la vanillina e la panna montata. Amalgamate bene il tutto facendo attenzione a non smontare la panna. Fate rapprendere la crema in frigorifero per circa un'ora.

Quando la base al cacao si sarà raffreddata farcitela con la crema al latte livellando bene e lasciando qualche cm di vuoto su ogni lato. Arrotolate dal lato più corto fino a formare un rotolo.

Tagliate le girelle dello spessore che preferite e ponetele in frigorifero per almeno un'ora prima di servire.