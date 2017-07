DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4-6 persone

Il girasole alla Nutella è un dolce goloso e scenografico realizzato con due dischi di pasta sfoglia farciti con Nutella e ritagliati in raggi per formare la forma di un fiore. Il girasole è bello, perfetto per un buffet o una festa di compleanno dove ognuno potrà prendere il suo raggio superfarcito di Nutella!