Gelato vegano alla banana, che rivelazione!

PROCEDIMENTO

La preparazione comincia un giorno prima, con il surgelamento delle banane senza buccia, in sacchetti o vaschette di plastica. Può essere molto pratico surgelarle a fette e in gruppi da tre, per avere già le porzioni pronte all'uso. Al momento della preparazione del gelato, dovrete ritirare le banane dal congelatore almeno un quindicina di minuti in anticipo e ammollare i datteri denocciolati almeno mezz'ora prima della preparazione. Quando le banane saranno ancora surgelate, ma piú soffici al tatto, le collocherete nel vaso del frualltore, con i datteri sgocciolati, la presa di vaniglia e il sale.

A questo punto, se si dispone di un vitamix, lavorate alla massima velocità: l'obiettivo è quello di frullare rapidamente per evitare di sciogliere troppo il composto e ottenere, cosí, una densità come quella di un gelato cremoso. Se invece si dispone di un frullatore normale, fate ammorbidire le banane per qualche minuto in piú e fermate ogni tanto il frullatore per smuovere gli ingredienti nel vado con l'aiuto di una leccapentole. Nel gelato che otterrete, i datteri non saranno completamente incorporati, ma rimarranno alcuni pezzi come piccole scaglie di caramello moue.