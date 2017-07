Il gelato fiordilatte, o gelato alla panna, è un goloso dessert al cucchiaio realizzato con panna fresca, latte e zucchero, aromatizzato con la vaniglia. Il gelato fiordilatte è la base di molti gelati: si può arricchire con le uova, i pezzi di cioccolato, i biscotti o i pistacchi per creare tanti gusti diversi, croccanti e colorati. Per preparare il gelato fiordilatte ho utilizzato la gelatiera ma, se non ce l'avete, potrete prepararlo anche senza con qualche accorgimento in più!

PROCEDIMENTO

Lo sapevate che...

Se volete realizzare il gelato fiordilatte senza gelatiera dovrete mescolare tutti gli ingredienti (tranne la panna) e riporli in freezer per circa 20 minuti. La panna andrà montata a parte e aggiunta in un secondo momento. Non vi resterà che riporre di nuovo il tutto in freezer fino al momento di gustare il gelato fiordilatte!