Il gelato di riso è un gusto goloso e leggero realizzato con il riso Basmati e dolcificato con il miele e pochissimo zucchero. Il gelato di riso ha un aroma intenso ma delicato, è perfetto in accompagnamento alla frutta fresca ma anche al riso soffiato o alle foglioline di menta fresca. Il riso Basmati ha un sapore deciso, se preferite dare al vostro gelato un sapore più neutro vi consiglio di utilizzare una varietà classica, come il Vialone Nano o il riso originario.

PROCEDIMENTO

Lessate il riso in 600 g di acqua bollente. Quando avrà assorbito tutta l'acqua e sarà cotto, togliete dal fuoco e aggiungete lo zucchero e il miele. Mescolate bene per scioglierli e lasciate raffreddare.

Lo sapevate che...

Se volete realizzare il gelato di riso senza gelatiera dovrete mescolare tutti gli ingredienti (tranne la panna) e riporli in freezer per circa 20 minuti. La panna andrà montata a parte e aggiunta in un secondo momento. Non vi resterà che riporre di nuovo il tutto in freezer fino al momento di gustare il gelato di riso!